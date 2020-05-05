الجريمة في 24 ساعة| كواليس صفقة مشبوهة انتهت بجثة بالجيزة.. وتفاصيل حريق "مدينتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين مقتل حارس عقار على يد صاحب جيم، وحريق بمستشفى طهطا، والعثور على جثتين مجهولتين، وسر صفقة مشبوهة انتهت بجريمة قتل في الجيزة.

- عاتبه على صفع نجله فدفع حياته الثمن.. صاحب جيم يقتل مسنا في الهرم

أنهى صاحب صالة ألعاب رياضية حياة حارس عقار عاتبه على ضربه نجله بمنطقة كفرطهرمس التابعة لحي الهرم.

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- السيطرة على حريق محدود في قسم العناية المركزة بمستشفى طهطا العام

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة سوهاج، تحت إشراف العميد حسام المصري؛ مدير الإدارة، اليوم الاثنين، على حريق محدود اندلع في قسم العناية المركزة بمستشفى طهطا العام؛ شمالي المحافظة؛ دون وقوع خسائر في الأرواح.

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- "عايز فلوسي".. سر صفقة مشبوهة انتهت بجريمة قتل في الجيزة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لضبط المتهم بقتل شخص بطلقات نارية؛ بسبب خلافات مالية بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

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- ملقاة على حافة الترعة وبها إصابات.. النيابة تحقق في العثور على جثة شاب بالجيزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الاثنين، التحقيق في العثور على جثة شاب مجهول ملقى على حافة ترعة بمنشأة القناطر.

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- تحريات شقة مدينتي: ماس كهربائي سبب الحريق قبل الإفطار

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينتي، في إخماد حريق نشب بإحدى الشقق في b2، قبل موعد الإفطار.

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- العثور على جثة شاب داخل حوض صرف صحي في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الاثنين على جثة مجهولة الهوية، داخل حوض صرف صحي في الظهير الصحراوي بمركز أبو تشت شمال قنا.

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- حالته حرجة.. سقوط طفل من الطابق الخامس أثناء لهوه بطائرة ورقية في الغربية

شهدت مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، إصابة طفل بكسور ونزيف في المخ وذلك بسبب سقوطه من الطابق الخامس أثناء لهوه بطائرة ورقية.

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- انتحار شخص لمروره بأزمة نفسية في بني سويف

أقدم شخص في العقد الخامس من العمر، على الانتحار داخل مسكنه، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، اليوم الثلاثاء .

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- انتحار شاب تناول حبوب غلال في طنطا

انتحر شاب في قرية سبرباي بطنطا في محافظة الغربية، بتناول حبة الغلة السامة، بينما كشفت التحريات المبدئية أن إقدامه على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.

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- زوجها رفض عملها في الإعلانات.. التحقيقات في انتحار سيدة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة انتحار سيدة من الطابق الثالث بمدينة الفردوس بأكتوبر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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