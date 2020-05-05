رحيل الشاعر يسري العزب أحد مؤسسي مؤتمر أدباء مصر وأول أمين عام له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

رحل فجر اليوم الثلاثاء، الشاعر يسري العزب، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز الرابعة والسبعين عامًا قضاها في البحث والإبداع.

والدكتور يسري العزب عضو مجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب، شاعر وناقد وأكاديمي، كتب الشعر والشعر الشعبي أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة بنها، وأسهم في إثراء الحركة الأدبية نقدًا وشعرًا.

ولد العزب عام 1947 في قرية ديمشلت، مركز دكرنس محافظة الدقهلية، في أسرة أدبية تكتب الشعر، والده كان محمود أحمد العزب شاعرًا كلاسيًا يكتب الشعر الفصيح، وعمه الشاعر المشهور الدكتور محمد أحمد العزب من رواد شعر التفعيلة عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وصاحب ديوان (مسافرٌ في التاريخ)، وأشهر قصائده (موت أمي)، وكان مجددًا في الشعر.

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وأمام هذا أراد الدكتور يسري العزب التميز عن والده وعمه فذهب إلى الشعر الشعبي، والأزجال والأغاني.

تخرج في كلية الحقوق عام 1969، وفي كلية الآداب عام 1975 بامتياز مع مرتبة الشرف، ونال درجة الماجستير بامتياز عام 1981، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1985.

وكتب مسرحيات شعرية عدة وأخرجها ومثلت فيها، منها "تغريبة عبرازق الهلالي"، ومسرحية "الوعد سعد" و"نخلتين في العلالي" و"ريحة النعناع"، وأسس مؤتمر أدباء مصر الذي بدأ في المنيا عام 1984، وكان أمينه العام في دورتيه الأولى والثانية.