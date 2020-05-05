"كورونا" يعيد المباريات الخارجية بموسم كرة القدم الأمريكية إلى داخل الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم الأمريكية عدم إقامة أي مباريات للمسابقة خارج حدود الولايات المتحدة هذا الموسم حيث ألغت جميع المباريات الخمس التي كانت مقررة بالخارج وهي أربع مباريات في العاصمة البريطانية لندن، وواحدة في مكسيكو سيتي.

وبذلك ستقام المباريات الخمس، مثل باقي مباريات البطولة هذا الموسم داخل الولايات المتحدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الرابطة اليوم الاثنين.

وكان من المقرر أن تقام مباراتان لفريقي جاكسونفيل جاجوارز على استاد "ويمبلي" العريق في لندن، ومباراة لكل من فريقي أتلانتا فالكونز وميامي دولفينز على استاد "توتنهام" الجديد.

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وكما كان مقررا أن تقام مباراة لفريق أريزونا كاردينالز على استاد "آزتيك" في مكسيكو سيتي.

ولم يكن محددا هوية الطرف الثاني للمباريات الخمس. ودأبت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم الأمريكية على إقامة مباريات من الموسم المنتظم، في لندن سنويا منذ 2007 .

وقال كريستوفر هالبين، نائب رئيس الرابطة: "بعد دراسة عميقة، رأينا أن القرار الصائب هو إقامة جميع مباريات الموسم الحالي داخل حدود الولايات المتحدة وذلك لمصلحة لاعبينا وأنديتنا وجميع مشجعينا في أمريكا والمكسيك والمملكة المتحدة".​