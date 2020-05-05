مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الاثنين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 07ر26 نقطة، أو11ر0% ، ليصل إلى 76ر23749 نقطة. Advertisements وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 03ر12نقطة، أو 42ر0% ، ليصل إلى 74ر2842 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 77ر105 نقطة ، أو 23ر1% ، ليصل إلى 72ر8710 نقطة.

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