الحوثي يمتص الغضب بفتح أسواق القات

لم تجد جماعة الحوثي الإرهابية حلا لامتصاص غضب الكثير من المواطنين اليمنيين الذين تأخر صرف مرتباتهم، إلا بإعادة افتتاح أسواق القات، خاصة في العاصمة صنعاء، بعد أيام من إغلاقها بسبب احترازات مواجهة فيروس كورونا عبث حوثي في مواجهة الأزمة السماح بمزاولة بيع القات تخفيف الرقابة على الأسواق غض الطرف عن الزحام



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