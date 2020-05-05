الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مايو 2020 04:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية مدة 30 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين في الأراضي الفلسطينية. وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت الاثنين تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس في محافظة الخليل. Advertisements وأشارت الكيلة إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا بين الفلسطينيين ارتفع إلى 532 إصابة. وسُجلت أربع حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار الوباء في مارس/آذار منها حالتان في القدس. واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا شملت إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة وكذلك الحد من الحركة بين المحافظات الفلسطينية.

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