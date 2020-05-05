العراق.. البرلمان يصوت الأربعاء على حكومة الكاظمي

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قررت رئاسة مجلس النواب العراقي عقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وذكر مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان مقتضب، أن “رئاسة البرلمان حددت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف الكاظمي”.

ويستعد البرلمان للتصويت على الحكومة، وسط أجواء سياسية قلقة بسبب رفض بعض الكتل تمرير الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، في بيان، أن مصطفى الكاظمي التقى بمكتبه في القصر الحكومي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام، فيما ناقشا الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة”، مضيفا أن “الكاظمي والحلبوسي أعربا عن تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة”.

وكانت حشود من سكان محافظة واسط العراقية قد خرجت في تظاهرة ليلية، الأحد، للتعبير عن رفضهم لمواقف القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتلك القوى التي قالوا إن هدفها الرئيس هو انتزاع حصص وزارية، متوعدين بالتحضير لمسيرة حاشدة قريبا صوب المنطقة الخضراء في بغداد.

وكانت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، قد دعت الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من مايو الجاري.