تغريدة لحمد بن جاسم تؤكد قيادته للانقلاب القطري

الخليج 365 - الرياض- حتى هذه اللحظة، عجزت السلطات القطرية عن نفي ما يتم تداوله في مواقع التواصل وصحف محسوبة على حلفائها حول محاولة انقلاب في العاصمة الدوحة ضد أمير قطر تميم بن حمد.

وتناقلت آلاف التغريدات حدوث حركة انقلاب على نظام الحكم فى الدوحة، لافتين إلى أن حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى الأسبق، هو الذى يقود الانقلاب على أمير قطر تميم بن حمد، وأن الاشتباكات تجرى بين قوات تركية وأخرى قطرية حول قصر تميم.

وربما يؤكد دور حمد بن جاسم التغريدة التي سرعان ما حذفه من حسابه على تويتر وأكد أن الانقلاب شأن قطري داخلي حسب تعبيره، لافتا إلى أنه لا يتفق مع تميم في بعض الملفات مدعيا أن هذا الخلاف لا يؤثر على الأسرة الحاكمة في قطر.