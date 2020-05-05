شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في اليمن ترتفع إلى 12 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية العليا لمواجهة فايروس كورونا اليوم تسجيل حالتي إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، مما يرفع عد الحالات المؤكدة في اليمن إلى 12 حالةً. وأضافت اللجنة أن الحالات الجديدة تتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

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