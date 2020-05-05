شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي يؤكد انهيار «العدالة والتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أكد استطلاع رأي أجرته شركة «أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات» حول الأوضاع الراهنة في تركيا انهيار نظام أردوغان وعدم قدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي أعلنت أول أمس الأحد أن أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم هبطت إلى نحو 34 % للمرة الأولى منذ اعتلائه السلطة، بينما ارتفعت أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 28 % وحزب «الجيد» إلى 11 % ، وتراجع حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم إلى 8.9 %، بينما حصل «الديمقراطية والتقدم» أحدث أحزاب تركيا الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابا جان في مارس الماضي على 2.7 % من الأصوات، وحزب «المستقبل» الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو على 2.4 % من الأصوات، وذلك في حال توجهت البلاد إلى انتخابات الآن. وبخصوص الانتخابات الرئاسية، أظهر الاستطلاع أنه لو توجهت البلاد إلى انتخابات الآن فسيحصل أردوغان على 38.9 % من أصوات الناخبين مقابل نحو 52 % حصل عليها في آخر انتخابات في يونيو 2018. ورأى 52.2 % من المشاركين في الاستطلاع أن أردوغان فشل في مهامه كرئيس للجمهورية، مقابل 41.9 % رأوا أنه نجح فيها.