شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى البرلماني والان نبدء بالتفاصيل
وأردفت أكشينار، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت، «إن كل ما نريده هو العودة إلى نظام برلماني قوي، فنظام الرجل الواحد له أضرار حتى على أردوغان نفسه، فهذا الاستبداد ضار للجميع».
واسترسلت أكشينار قائلة «الظلم هو سبب تغيير موقفها من أردوغان بعد أن كانا صديقين من قبل»، مشيرة إلى أنها دعمت أردوغان حينما اعتقل بسبب قراءته أبياتا من الشعر عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول، ووقفت إلى جانب عائلته عندما سجن ظلما.
وانتقدت أكشينار الحملات التي يشنها حزب أردوغان على الصحفيين ووسائل الإعلام المعارضة له ونعتتها بالهجوم القبيح.
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