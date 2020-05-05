شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يتربع على ثروات طائلة.. وكورونا يواصل فتكه بالإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

لا يزال الشعب الإيراني يعاني بشدة بسبب تفشي « كورونا » في أغلب أنحاء البلاد؛ بسبب إهمال الحكومة والنظام الحاكم في اتخاذ التدابير الصحية الكافية لمواجهة الجائحة؛ ما رفع عدد الوفيات ليتجاوز 38 ألف حالة، وبينما يلقي مسؤولو النظام بمن فيهم علي خامنئي وحسن روحاني، باللوم على العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة في تعميق الأزمة، يرفضون المساهمة بجزء صغير من ثرواتهم الضخمة التي تقدّر بمليارات الدولارات لدعم البسطاء الذين فقدوا أعمالهم وانضموا لصفوف العاطلين.

كارثة كورونا

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو: إن كارثة كورونا، التي تحاول السياسات والدعايات المضللة لزمرة خامنئي - روحاني التقليل من شأنها، تركت ضحايا من العمال والكادحين والمحرومين أكثر من الآخرين، وأفقرتهم وجعلت معيشتهم أسوأ أكثر من الفئات الأخرى.

مشددة على أنه يمكن ويجب تحويل مأساة كورونا والفقر والبطالة وجميع أنواع الاضطهاد التي يمارسها نظام ولاية الفقيه ضد الشعب، إلى طريق خلاص العمال وتحريرهم وتحرير جميع أبناء الشعب الإيراني.

وأضافت رجوي: أصاب مرض كورونا حياة العمال والكادحين واستهدف معيشتهم، في وقت كان وباء نظام ولاية الفقيه، قد ورّط قبله الطبقة العاملة في إيران في الفقر، وانعدام الأمن الوظيفي، والغلاء، والتضخم، والحرمان من السكن اللائق، والحرمان من أي تشكيل مستقل وأبسط الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية.

مشيرة إلى اعتراف مسؤولي النظام بأن «رواتب العمال التي تبلغ مليونًا ونصف المليون تومان تكفي لتغطية 10 إلى 12 يومًا من معيشة الأسرة».

ثروة خامنئي

كانت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عقدت ندوة عبر الإنترنت، الجمعة الماضي، بعنوان «كارثة فيروس كورونا في إيران.. أين هي الموارد لمكافحة الأزمة»، كما أعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريرًا عن القضية ذاتها، وأدار الندوة علي صفوي وشاهين قبادي من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وقال أعضاء اللجنة إن المشاكل التي تواجه الشعب الإيراني لا علاقة لها بنقص الموارد. وأكدوا أن تقارير في وسائل إعلام إيرانية تسيطر عليها الحكومة توضح أنه إذا خصص خامنئي 10 % فقط من الأصول التي يسيطر عليها، فإنه يمكن تلبية جميع الاحتياجات التي يحتاجها الشعب الإيراني بشكل عاجل.

وأضاف المتحدثون إن خامنئي كان أمام الحفاظ على نظامه أو إنقاذ حياة الناس، فاختار الخيار الأول، وعلى عكس جميع البلدان الأخرى، ظل النظام الإيراني يتستر على تأثير وباء فيروس كورونا منذ البداية، وقد تجاوز هذا التستر معدل الإصابة وعدد الوفيات، كما أنه يخفي حقيقة أن الملالي سرقوا وجمعوا ثروة الناس لاستخدامها في مشاريع الخدمة الذاتية، على حساب الأشخاص الأكثر تأثرًا بـ«كورونا».

وكشف المتحدثون عن أسماء بعض المؤسسات الخاضعة لسيطرة المرشد الأعلى للنظام وقوات الحرس الثوري التي تمتلك معظم ثروة البلاد.

تنفيذ أوامر الإمام

يشير مصطلح «ستاد» إلى لجنة تنفيذ أوامر الإمام، في عام 2013، تم تقييم صافي ثروتها بشكل متحفظ بما يزيد على 95 مليار دولار، يتألف ستاد من مكوّنين رئيسيين، أولهما: يشمل استثماراته الرئيسية وممتلكاته، ومبانيه وعقاراته المصادرة من الأقليات الدينية والمعارضين والمنشقين، في عام 2013 قدّر أن هذا الجزء من محفظة ستاد تبلغ قيمته حوالي 52 مليار دولار، يشمل الجزء الثاني من ممتلكات ستاد حصصًا في الشركات الكبيرة، والتي تسيطر عليها باستخدام سلطة خامنئي، كانت قيمة هذه الأصول أعلى من 43 مليار دولار.

وأنشأت ستاد العديد مما يسمّى «المؤسسات» للتغطية على أنشطتها، أحدها يسمى مؤسسة بركات، التي تنشط في مختلف المؤسسات المالية والتجارية، لديها شركة أدوية تسمى بركات للأدوية، والتي تسيطر على أكثر من 20 شركة تابعة، اشترت شركة اعتماد مبيّن للاستثمار، التي تسيطر ستاد على 38 % من أسهمها، أكثر من نصف شركة الاتصالات الإيرانية مقابل حوالي 8 مليارات دولار قبل بضع سنوات.

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قدس رضوي

استان قدس رضوي هي صاحبة أكبر موقوفات دينية في العالم الإسلامي، تتولى تنظيم وإدارة جميع الاحتفالات الدينية، يتم تعيين رئيسها مباشرة من قبل المرشد، على مدى السنوات الـ42 الماضية، تم اختيار ثلاثة أشخاص فقط لإدارة هذه المؤسسة الضخمة.

توظف استان قدس رضوي عشرات الآلاف من العمال، تتكوّن من أكثر من 50 شركة كبيرة، وتمتلك 43 % من قاعدة أراضي مدينة مشهد (ثاني أكبر مدينة في إيران من حيث عدد السكان)، وتبلغ قيمة ممتلكاتها الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار، وتتمتع استان قدس رضوي بسيطرة كاملة ومستقلة على حقول النفط المتعلقة بعملياتها، لديها منصات نفط حصرية ولديها سلطة مستقلة كاملة لاستيراد أو تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتمتلك استان قدس رضوي أيضًا جزءًا من خطوط السكك الحديدية والصناعات الثقيلة الإيرانية، بالإضافة إلى المناجم الرئيسية والموارد الطبيعية، أصولها ورأسمالها يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

مؤسسة المستضعفين

تشرف مؤسسة المستضعفين على ما يقرب من 140 شركة من شركات المواد الغذائية والكيميائية والبتروكيماوية والمعادن والبناء والزراعة، وتمتلك عددًا من البنوك وشركات النفط، بسبب وضعها القانوني الخاص يمكنها العمل مباشرة مع الشركات الأجنبية، ولديها أكثر من 200 ألف موظف، استنادًا إلى بياناتها المالية الرسمية في عام 2016 تبلغ أصولها ما لا يقل عن 14 مليار دولار، ادعت البيانات المالية لمؤسسة المستضعفين لعام 2016 إيرادات بلغت حوالي 7 مليارات دولار، بلغ صافي الأرباح المعلنة في عام 2016 مبلغ 700 مليون دولار.

الأنبياء للإعمار

مقر خاتم الأنبياء للإعمار هي الذراع المالية والتجارية الرئيسية لقوات الحرس، بدأت أنشطتها كمقاول للمشاريع الصناعية والإنشائية بعد وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية العراقية عام 1989، وأصبحت أكبر مقاول للمشاريع الحكومية في إيران، لديها 5 آلاف مقاول وحوالي 135000 موظف.

شركة التأمين الاجتماعي للاستثمار (شاستا) - مؤسسة استثمار الضمان الاجتماعي وهي شركة قابضة تابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي. تنشط الشركة في مجال الاستثمار والتجارة والخدمات المصرفية الاستثمارية، في 18 ديسمبر 2019، أظهرت المعلومات التي يمكن الوصول إليها من 15 بنكًا أن التركيبات والالتزامات المصرفية لـ456 من الأشخاص والكيانات الاعتبارية بلغت 89.6 مليار دولار، أي ما يعادل ميزانية الحكومة في عام 2020.

كان لدى شركات الدولة مثل شركة النفط الوطنية وشركة استثمار الضمان الاجتماعي أكبر حصة من القروض المصرفية. في عام 2014 كان ما يقرب من 10 % من جميع قيمة بورصة طهران مملوكة للشركات التابعة لهذه الشركة، ومنذ ذلك الحين ارتفعت الإيرادات والأرباح، وبلغت أرباح شركة استثمار الضمان الاجتماعي في نهاية السنة المالية (مارس 2019) أكثر من 2 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق أظهرت زيادة بنسبة 213 %.

صندوق التنمية

تم إنشاء صندوق التنمية الوطنية «السيادي» للاستثمار في المشاريع الاقتصادية طويلة المدى للنظام، ولكن خامنئي يشرف على عملية إنفاقه، وتبلغ قيمته الآن عشرات المليارات من الدولارات، على الأقل 40 مليار دولار.

بعد القضاء على كبير إرهابيي النظام وقائد فيلق القدس خارج الحدود الإقليمية، قاسم سليماني، تم منح 200 مليون دولار إضافية لقوة القدس من صندوق التنمية الوطنية، بناءً على أوامر خامنئي.

وقبل ذلك، قال مكتب العلاقات العامة الحكومي إنه سيتم تخصيص 2 مليار يورو من نفس الصندوق للمسائل «المتعلقة بالدفاع». في السنوات السابقة، اتبع النظام نمطًا مشابهًا، حيث خصص جزءًا من الصندوق لميزانية الدفاع.