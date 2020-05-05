شكرا لقرائتكم خبر عن «الأناضول».. منبر الأكاذيب وأبرز الداعمين لـ«الإخوان الإرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

«الأناضول» هي ‏وكالة الأنباء الرسمية في تركيا المفوضة بإصدار الأخبار والتصريحات المتعلقة بنظام أردوغان، وتعد أحد أبرز منابر السلطة الحكومية لبث الأكاذيب لتحسين صورة تركيا الدولة القمعية الأبرز في العالم، كما أنها تعد من أبرز أبواق جماعة الإخوان الإرهابية وكان لها دور تخريبي في عدد من الدول العربية من بينها مصر التي أغلقت مكتبها وضبطت عددا من العاملين به بتهم التجسس وتسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي، إضافة لضبط المحررين بتهم بث تقارير إخبارية تتضمن أكاذيب بهدف تشويه مصر، في المقابل دأبت على تلميع صورة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

إثارة الفوضى

قال عضو البرلمان والإعلامي المصري مصطفى بكري: إن وكالة الأناضول المشبوهة تنتمى إلى بلد يسعى إلى تخريب المنطقة العربية وتصدير الإرهاب إليها بنشر أخبار غير صحيحة وتحريضية هدفها إثارة الفوضى، ووجهت أجهزة الأمن المصرية ضربة قوية بضبط العاملين بها بعد ثبوت اتهامهم بتكوين ما يشبه شبكة تجسس لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية المدعومة من النظامين التركي والقطري.

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وحذر الكاتب والإعلامي المصري ياسر تهامي من المخطط «التركي القطري الإخواني» لبث الشائعات في الوطن العربي لإفساد العلاقات بين الشعوب، مؤكدا أن «الأناضول» وقناة الجزيرة القطرية وعددا من الصحف والقنوات الفضائية في أنقرة ولندن تمول من «ثلاثي الشر» بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وهو ما ظهر فيما أطلق عليه «ثورات الربيع العربي»، مؤكدا أنه تعرض لتجربة شخصية مع وكالة «الأناضول» عندما أقامت مكتبا لها في القاهرة وتم ترشيحه للعمل بها ولكن بعدما أجرى مقابلة مع مسؤوليها تبين أن هدفهم دعم المشروع الإخواني في المنطقة فاعتذر فورا وأبلغ جهات الأمن المصرية.

خلية مصر

كانت وزارة الداخلية المصرية ألقت القبض على خلية إلكترونية مدعومة من تركيا في منتصف يناير الماضي، وعملت هذه الخلية تحت غطاء شركة للدراسات أسستها جماعة الإخوان بدعم من نظام أردوغان. وذكرت الوزارة أنه من خلال هذا المركز كان يتم إعداد تقارير سلبية، تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر وإرسالها لمقر وكالة الأناضول الرسمية في تركيا بهدف تشويه صورة مصر على المستويين الداخلي والخارجي.