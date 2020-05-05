شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بالإفراج عن 4 صحفيين مهددين بالإعدام بسجون الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المرصد الدولي لحقوق الإنسان تقريرا بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة» ألقى فيه الضوء على المأساة التي يتعرض لها أربعة صحفيين يمنيين مهددين بالإعدام في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، مشيرا إلى أن «جريمتهم» كانت ممارسة مهنة الصحافة.

وقال التقرير: صدر الحكم القاسي لإسكات وسائل الإعلام المحلية في وقت يركز فيه العالم على وقف إطلاق النار المؤقت بين «الحوثيين» والحكومة اليمنية، ودعت المنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم إلى إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين من السجن بما في ذلك «منظمة العفو الدولية»، و«مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«لجنة حماية الصحفيين»، والعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية. وأوضح التقرير أنه من بين الصحفيين العشرة الذين صدرت بحقهم أحكام في 11 أبريل الماضي، حُكم على أربعة منهم بالإعدام، وهم أكرم الوليدي، الذي يعمل في موقع «أخبار الربيع»، وحارث حميد «الصحوة.نت» وموقع «الربيع الإخباري»، وعبدالخالق عمران «الإصلاح أونلاين»، وتوفيق المنصوري في تلفزيون «المصدر».

وأشار إلى أنه حُكم على الصحفيين الستة الآخرين في المحاكمة بالسجن لمدد طويلة، ومن المقرر أن يخضعوا الآن للمراقبة مع إلزامهم بزيارات يومية لمراكز الشرطة طيلة السنوات الثلاث المقبلة، وعلى الرغم من أنهم أحرار من الناحية القانونية، إلا أنهم لا يزالون تحت سيطرة خاطفيهم من خلال هذه المراقبة، وخلال فترة احتجازهم التي استمرت خمس سنوات، تعرض الصحفيون المتهمون للتعذيب بشكل متكرر من قبل حراس موالين للحوثيين، ولم يسمح لهم بالتواصل مع محاميهم.

وشدد البيان على أن الإدانة الخاطئة لهؤلاء الصحفيين في 11 أبريل 2020، تمثل ضربة قاسية لحرية الصحافة، وعليه فإن المرصد الدولي لحقوق الإنسان يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الصحفيين والسجناء السياسيين الآخرين المحتجزين في سجون الحوثيين، ونظرا إلى تفشي الوباء العالمي «كورونا» فيمكن أن تصبح عقوبة السجن عقوبة قاتلة.