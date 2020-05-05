شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: أردوغان راحل عن الحكم لا محالة والان نبدء بالتفاصيل

قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن أردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة وهو يعلم ذلك، مضيفاً: كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه كما هو الحال مع أردوغان.

واعتبر كليتشدار أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، أن أزمة تفشي فيروس «كورونا» في تركيا منحت المجتمع فرصة للتفكير، وأن الأوضاع في البلاد لن تعود إلى سابق عهدها قبل تفشي الفيروس، مشيراً إلى أن تركيا لها النصيب الأكبر من تداعيات الوباء، حيث زاد معدل الفقر والبطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تماماً.

وذكر رئيس حزب الشعب الجمهوري أن نظام أردوغان لا يصغي للمعارضة ولا لكل من يخالفه الرأي، مشيرا إلى أن من يديرون البلاد يجب أن يعرفوا كيفية اللياقة في التعامل وكيفية احتواء الجميع، وأردف «رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى في الآخرين منافسين له، فهو الشخص الوحيد الذي يتعين عليه احتضان الجميع».

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وتابع إن فترة حكم العدالة والتنمية ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة بالدولة التركية خلال 18 عاماً وزاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بأشكال غير مسبوقة، مؤكداً أن الحكومة أخفقت في مواجهة أزمة كورونا وطبعت ما قيمته 56 مليار دولار لضخها في الأسواق وسحبت من احتياطي البنك المركزي، فقط من أجل إبقاء سعر الدولار عند 7 ليرات وعدم انهيار الليرة التركية أكثر من ذلك.

وحَمّل كليتشدار أوغلو، وزير الخزانة والمالية برات البيراق، صهر أردوغان، المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ توليه منصبه وعدم قدرته على تنفيذ أي خطط لإنعاش الاقتصاد، مطالباً باستقالته، لافتاً إلى أن «الدولة التركية باتت كشركة عائلية، الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن».

وطالب زعيم المعارضة التركية مجددا بوضع دستور جديد للبلاد يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات والإعلام وحرية تكوين النقابات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، التي تعد من أهم ركائز سيادة القانون، ووضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل الإرادة الوطنية على أوسع نطاق ممكن في البرلمان التركي.