شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تواجه أزمة دستورية والان نبدء بالتفاصيل

أكد موقع «أفريكا ريبورت» أن عملية تحرير الاقتصاد في إثيوبيا مهددة بالتوقف على خلفية احتمال وقوع أزمة دستورية، قد تنجم عن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

وبحسب تقرير للموقع، وفي نهاية مارس تم تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة في أغسطس، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقل التقرير عن «زيملاك أيلي»، المحامي الدستوري في أديس أبابا، قوله إن الدستور على ما يبدو لا يتوخى إمكانية حدوث مثل هذه الحالة الطارئة خلال سنة انتخابية.

وتابع «أيلي» بقوله: «إن مسألة كيفية حكم البلد في الفترة الانتقالية هو سؤال يحتاج إلى إجابة واضحة».

ومضى التقرير يقول «اتخذ رئيس الوزراء أبي أحمد خطوات جزئية لتحرير الاقتصاد الذي تديره الدولة. تشمل الإصلاحات تراخيص جديدة مخططة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول وبيع حصة في شركة الاتصالات الإثيوبية».

ونقل عن مهاري تاديلي مارو، المستشار الإستراتيجي للشؤون الأفريقية في أديس أبابا، قوله «إن استمرار الحكومة الضعيفة الحالية هو أفضل أمل لاستمرار الإصلاح. إن وجود حكومة قوية ومستقرة يعني أنه سيتم وقف التحرير الاقتصادي».

وتابع مارو بقوله «بمجرد وجود حكومة قوية، من المحتمل جداً أن يتباطأ التحرير أو يتوقف كلياً».

ومضى التقرير يقول «تم تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في مايو، بسبب الاضطرابات».

ونقل عن أيلي، قوله «إن إجراء الانتخابات في أغسطس لم يكن ممكنًا على الإطلاق، حيث تجعل الأمطار الحركة صعبة للغاية. بهذا المعنى، كان الوباء نعمة مقنعة لأنه أعطى الحكومة ومجلس الانتخابات سببا لا جدال فيه لتأجيل آخر».

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ونقل التقرير عن مارو، قوله «بلا شك ستكون هناك أزمة دستورية. يجب أن تكون هناك حكومة جديدة بحلول سبتمبر أو اللجوء إلى إجراءات خارج الدستور. ولكن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 6 إلى 7 أشهر لإجراء الانتخابات، ويمكن لفيروس كورونا بسهولة أن يكون سببا في تمديد الإطار الزمني».

وأردف «الخيارات الدستورية الوحيدة التي يراها مارو هي حكومة تصريف أعمال، أو تحالف لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمكافحة الوباء».

وتابع مارو «منذ جاء أحمد إلى السلطة في أبريل 2018، تم تبديد كثير من الطاقة على الدبلوماسية وعملية السلام في إريتريا، مما يعني عدم وجود نهج عملي للإصلاح الاقتصادي».

وأضاف مارو: «التحرير الاقتصادي لم يكن يحدث نتيجة لاتجاه قوي من الحكومة. لذلك يمكن بسهولة الانقلاب على التقدم المحرز حتى الآن بتكلفة سياسية قليلة. لا تزال هناك مقاومة كبيرة للتحرير الاقتصادي. الأحزاب السياسية ستستخدم الأمر لتعبئة دوائرها الانتخابية».

وأشار تقرير «أفريكا ريبورت» إلى إن إثيوبيا كسوق لها إمكانات كبيرة على المدى الطويل، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر في التأمين لا يزال غير مسموح به.

ونقل عن توبياس هاغمان، الأستاذ المساعد في جامعة روسكيلد في الدنمارك، قوله إن الإصلاح لم يكن يعني أي شيء ملموس حتى الآن في معظم القطاعات.

وأضاف هاغمان «بالمقارنة مع الاتصالات، هناك مصالح خاصة أكبر بكثير تشارك في حماية الصناعات المصرفية والتأمينية في البلاد. الحرس القديم جميعهم يساريون، بغض النظر عن الخلفية العرقية».

واختتم التقرير بالقول «تواجه الشركات متعددة الجنسيات التي تخطط لدخول أكبر سوق غير مفتوحة في إفريقيا انتظارا طويلاً».