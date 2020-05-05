شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يكشف ضعف المتقدمين لخلافة ميركل ويصعد بوجوه جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت مجلة «بوليتيكو» إن أزمة وباء كورونا كشفت ضعف مستوى المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبحسب مقال لـ «ماثيو كارنتيشنغ»، منشور بالنسخة الأوروبية للمجلة، كان من المفترض أن يكون السباق لخلافة ميركل متوقفاً بسبب الفيروس، لكنه استمر وتزايدت وتيرته.

وأضاف الكاتب «في حين أن الطقوس السياسية المعتادة، من الخطابات إلى النقاشات، قد تم تأجيلها في الوقت الحالي، إلا أن المرشحين لم يضيعوا أي فرصة في محاولة إثبات جدارتهم بالمنصب».

وأردف يقول «على الرغم من شعبيتها العالمية، يبدو من غير المرجح أن تتراجع ميركل عن تعهدها بعدم السعي إلى ولاية أخرى».

وتابع «مع ذلك، فقد أدت أزمة الوباء إلى إضعاف أي آمال في خروجها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، التي تنتهي في خريف عام 2021».

ومضى يقول «إذا تمكنت كتلة ميركل من يمين الوسط من الاحتفاظ بمكاسبها الأخيرة، حيث ترجح الاستطلاعات فوز الديمقراطيين المسيحيين بحوالي 40 %، وهي نسبة تزيد بمقدار 10 نقاط مئوية عما كان عليه الوضع في بداية الأزمة، فليس هناك شك في خليفة ميركل سيأتي من صفوف الحزب».

سباق مؤجل

وأردف يقول «هناك سباق مؤجل لرئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي نفسه، وهو المنصب الذي تخلت عنه ميركل في أواخر عام 2018. كان من المفترض في الأصل اختيار خليفتها في مؤتمر الحزب في أبريل، لكن العملية تأخرت إلى أجل غير مسمى بسبب الوباء».

وتابع يقول «قبل الأزمة، كان من المفترض أن أحد الرجال الثلاثة الذين كانوا في السباق رسميا، وهم أرمين لاشيت رئيس وزراء شمال الراين، نوربرت روتجن وهو النائب الذي يقود لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ، أو فريدريش ميرز، المسؤول الكبير السابق في الحزب».

وأوضح الكاتب أن أيا من هؤلاء كان يفترض به تولي رئاسة الحزب ثم يرشح نفسه لمنصب المستشار، لكن حتى الآن من الصعب تخيل أن أيا منهم لديه الجدارة المناسبة لإدارة أكبر وأهم دولة في أوروبا.

ولفت إلى أن جميع المرشحين كانوا أقل من المستوى في إدراك خطورة أزمة الوباء حتى منتصف مارس.

ومضى يقول «على سبيل المثال، بينما كانت الدولة تستعد للدخول في حظر، أعلن ميرز أنه عين مديرا جديدًا لحملته، ونشر صورة لنفسه وإستراتيجيته وهو يبتسم أمام بوابة براندنبورغ المهجورة».

مؤتمر الحزب

Advertisements

وتابع «بعد تأجيل مؤتمر الحزب، دعا روتجن إلى إجراء اقتراع بالبريد، بحجة أنه من الضروري أن يستقر الحزب على زعيم جديد، وهو التصرف الذي أثار رد فعل صارم من أنغريت كرامب كارينباور، التي تدير السباق، التي وجهت حديثها إليه، قائلة: البلد أولاً، ثم الحزب، ثم الفرد».

وأردف «أما لاشيت فكانت ولايته، أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، صاحبة أكبر عدد من الإصابات ولديها حوالي خمس الوفيات جراء كورونا في ألمانيا. ومع ذلك، كان لاشيت في طليعة أولئك الذين يضغطون من أجل رفع القيود بسرعة».

وأضاف «في برنامج حواري، ذهب إلى حد التشكيك في حكمة اتباع نصيحة علماء الفيروسات. ودفع هذا صحيفة كولنر شتات أنزيجر، إحدى أكبر الصحف في الولاية، إلى التأكيد على أنه غير جدير بأن يكون مرشحا محتملا لمنصب مستشار البلاد».

وأكد الكاتب على أن الأزمة جعلت الرجال الثلاثة الذين يتنافسون على قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي يبدون كأقزام بيضاء في مدار نجم عظيم اسمه ميركل.

ولفت إلى أن هذا الوضع دفع بالتكهنات نحو حكومة بافاريا وميركل، مضيفا «تلقى ماركوس سودر، زعيم بافاريا، علامات عالية بشكل خاص على تعامله مع الأزمة في ولايته».

استطلاع رأي

وأشار إلى أن نسبة التأييد له في ولايته هذا الشهر 94 %، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة لسياسي في ألمانيا. وأردف يقول «في استطلاع حديث، حصل سودر على أعلى تأييد من أي سياسي ألماني، متفوقا حتى على ميركل».

وأضاف «عادة ما يكافح السياسيون البافاريون خارج حدود ولايتهم. تعتبر الدولة نفسها شبه مستقلة، على الأقل في الروح، ولها ثقافة متميزة عن بقية البلاد. ومع ذلك، فإن سحر سودر الشامل وإدارته للأزمة كان له صدى واضح لدى الناخبين في جميع أنحاء البلاد، مما أثار التكهنات بأنه يمكن أن يكون هو الخليفة المحتمل».

وأردف الكاتب «سيكون أكبر تحدٍ له هو إقناع الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حيث يقود سودر الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق البافاري لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. ويشكلان معًا كتلة يمين الوسط في ألمانيا مع مجموعة برلمانية مشتركة. كما أنهم دائمًا ما يقدمون مرشحا مشتركا لمنصب المستشار».

وأردف «المرشح غير الرسمي الآخر هو وزير الصحة ينس سبان، حيث ارتفع نجم سبان خلال الأزمة باعتباره وجه استجابة ألمانيا في الخطوط الأمامية».

وأشار إلى أن المشكلة أن سبان يدعم لاشيت، في إطار شراكة معه كرجل ثان، لكن الانقلاب الأخير أظهر قوة سبان وضعف لاشيت.

وأوضح أن ذلك يقدم سيناريو بديلا، حيث يمكن أن يصبح لاشيت رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بينما يصبح سبان مرشح الحزب لمنصب المستشار.

وتابع «على الرغم من أن فصل قيادة الحزب عن المستشارية نادرا ما ينتهي بشكل جيد في ألمانيا، إلا أن هناك الكثير من السوابق لذلك».