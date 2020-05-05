شكرا لقرائتكم خبر عن تفشي «كورونا» بين آلاف المعتقلين بسجون أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

طالب نشطاء وحقوقيون دوليون مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة الضغط على نظام الديكتاتور أردوغان لتوفير الرعاية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية في السجون التركية بعدما كشفت تقارير للمعارضة التركية عن انعدام الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للمعتقلين ما أدى لتفشي وباء «كورونا»، وحذروا من الاكتظاظ في السجون التركية ومعاناة عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء السياسيين من أمراض عدة، وتجاهل نظام أردوغان تطبيق قانون العفو الجديد.

اكتظاظ رهيب

وللحد من الاكتظاظ وتقليل خطر تفشي الفيروس قال الكاتب دايفيد ليبسكا في موقع «أحوال تركية» إن البرلمان التركي أقر مشروع قانون يسمح بالإفراج المؤقت أو الدائم عن ثلث نزلاء السجون لكن أردوغان لم يطبق بنود القانون.

من جهته، كشف نائب مدينة «أسكي شهر» عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أوتكو شاكروزر أنه في حين تم الإفراج عن آلاف المجرمين المدانين بمن فيهم رؤساء «المافيا» واللصوص، فإن عشرات الآلاف من المحتجزين على ذمة التحقيقات يقبعون في السجون، وقد ينتهي المطاف بأغلبهم إلى البراءة، ولكن بعد أن يكونوا قد تعرضوا لخطر الإصابة بفيروس «كورونا»، هذا الاستثناء غير مقبول ويعتبر انتهاكا للدستور التركي.

وأضاف شاكروزر رئيس التحرير السابق لصحيفة «جمهورييت» لـ «أحوال»: يجب علينا التركيز على الاكتظاظ في السجون والتخفيف من هذا الوضع، لكن تطبيق القرار يحتاج إلى إنصاف ومساواة.

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اعتقالات تعسفية

بدورها، حثت منظمات دولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير، النظام التركي على الإفراج عن الصحافيين والنشطاء والسياسيين المعتقلين تعسفا، وقالت المنظمات في بيان إن الإجراءات الجديدة تستبعد بشكل غير مبرر عشرات الآلاف من السجناء بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

يذكر أنه وفي إطار سياسة نظام أردوغان القمعي فقد تم منع الصحف التي لم تعد تتلقى إعلانات من «الحكومة» من كتابة تقارير عن السجون للتعتيم على انتشار «كورونا» وشمل ذلك البند صحيفتين يوميتين تشتهران بنقد الحكومة، وهما «إفرينسيل» و«بيرغون»، وفي العام الماضي تمت ملاحقة صحف دون أي قرارات قضائية، ولكن بسبب ما تكتبه أو لعناوينها التي تتضمن نقدا لسياسات أردوغان.

وحذر الصحفي السجين «ألتان» من أن الفيروس حتما سينتشر كالنار في الهشيم في السجون التركية، وقالت زوجة زعيم حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش إن حياة زوجها في خطر، مشيرة إلى أن مرضه بالجهاز التنفسي وارتفاع ضغط دمه يجعله عرضة بشكل خاص للإصابة بالفيروس.

فيما أصدرت منظمة مراقبة الإعلام «مراسلون بلا حدود» مؤشرها السنوي العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، واحتلت تركيا المركز 154 من أصل 180 دولة، علما أنها احتلت المرتبة 157 في العامين الماضيين. وقال النائب والصحفي شاكروزر: تركيا إلى الوراء، نحن بعيدون جدا عن الوفاء بالمعايير السياسية، وخاصة في مجال الحريات الإعلامية، من العار أن نكون معروفين في العالم بأننا أكبر سجن صحفي.