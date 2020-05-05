شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجيل 150 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل 150 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5053 حالة مؤكدة. وأعلن محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الوفيات في المغرب 179 حالة. وقال اليوبي، إن نسبة الوفيات مستقرة عند 3.5 في المائة في حين سُجلت 215 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 1653 حالة. وأضاف أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 32.7 في المائة.

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