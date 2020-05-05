أرقام سلبية تلخص أداء "أوريدو" القطرية بالربع الأول من 2020

كانت الأرقام السلبية، السمة البارزة للنتائج المالية لشركة "أوريدو" القطرية للاتصالات، خلال الربع الأول من العام الجاري، والصادرة مطلع الأسبوع الجاري، وسط تراجع في أداء الشركة في أسواقها العاملة فيها، على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين.

ويشير إفصاح شركة أوريدو المالي عن الربع الأول من العام الجاري، إلى أن عدد عملاء الشركة ارتفع إلى 118 مليون عميل في أسواقها، مقابل 112 مليونا في الربع الأول من العام الماضي 2019، إلا أن صافي الربح تراجع بنسبة 8%.

وبلغ صافي ربح الشركة حتى نهاية مارس/آذار الماضي، نحو 387 مليون ريال (106.37 مليون دولار أمريكي) نزولا من 420 مليون ريال (115.5 مليون دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، وفق الإفصاح.

ونتيجة لهبوط صافي الربح في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي مقارنة بالفترة المقابلة من 2019، هبطت حصة السهم الواحد من ربح الفترة إلى 0.12 ريال، مقارنة بـ0.13 ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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في الاتجاه نفسه، تراجع إجمالي أصول الشركة حتى نهاية الربع الأول بمقدار 4.65 مليار ريال (1.278 مليار دولار) إلى 83.32 مليار ريال (22.9 مليار دولار)، نزولا من 88 مليار ريال (24.19 مليار دولار) في الفترة المقابلة.

ولم تظهر أرقام السوق القطري أي تطور على أداء شركة أوريدو في الربع الأول من 2020؛ إذ بلغ عدد العملاء 3.3 مليون عميل، دون تغيير عن أرقام الربع الأول من 2019، رافقه تراجع في الإيرادات المتحققة خلال الفترة نفسها.

وبلغت إيرادات أوريدو قطر في الربع الأول من 2020، نحو 1.767 مليار ريال (485 مليون دولار)، بينما بلغ إجمالي إيراداتها في الربع الأول من 2019، نحو 1.834 مليار ريال (504 ملايين دولار)، وفق الإفصاح الرسمي للشركة.

ونتيجة لتراجع الإيرادات، فقد تراجع صافي أرباح أوريدو في السوق القطري إلى 966 مليون ريال (265.5 مليون دولار) حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ1.04 مليار ريال (286 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2019.

وسجلت أسواق أوريدو في كل من الجزائر وسلطنة عمان تراجعا في عدد عملائها خلال الربع الأول من 2020 على أساس سنوي، إذ تراجع عدد عملاء الجزائر بنسبة 12% على أساس سنوي، فيما تراجع عدد عملاء سلطنة عمان بنسبة 7%.