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شبهات حول تورط حركة الشباب الإرهابية فى إسقاط طائرة إغائة صومالية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

قال وزير النقل الصومالى إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها فى مكافحة فيروس تحطمت فى الصومال الاثنين مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم ستة.

وأحجم الوزير عن التكهن بسبب التحطم لكن وزيرا سابقا للدفاع أبلغ رويترز أن أحد الشهود بالمطار قال له إنها أُسقطت على ما يبدو.

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وتتواجد حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة فى المنطقة التي تحطمت بها الطائرة لكن القوات الصومالية وقوات إثيوبية تنتشر ببلدة باردال في منطقة باي الجنوبية وبمطارها.

وقال وزير النقل محمد صلاد لرويترز إن ستة أفراد وهم الطيار ومساعده ومهندس الرحلة وطيار متدرب فضلا عن شخصين آخرين يعملان في شركة الطيران كانوا على متن الطائرة مضيفا أنه تم انتشال خمس جثث حتى الآن.

وأضاف الوزير أنه أرسل وحدة للتحقيق مشيرا إلى أنها ستصل غدا الثلاثاء كما رحب بأي مساعدة دولية.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية التي تديرها الحكومة إن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبريس للطيران وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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