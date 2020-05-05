وزارة الأوقاف السورية تعلن افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من الجمعة القادمة الواقعة في 10 رمضان 1441 للهجرة الموافق ل ٨ مايو 2020 م وفق ضوابط صحية محددة مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً، حسبما أذاعت وكالة الأنباء السورية "سانا:

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اجتمع الرئيس بشار الأسد اليوم بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها حيث جرى بحث آخر مستجدات التصدي للجائحة وآثارها على الحياة اليومية للمواطنين وخاصة على الصعيد المعيشي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" قال الرئيس الأسد إن هذا الاجتماع يأتي بعد بضعة أسابيع من تطبيق الإجراءات الاحترازية وبعد أشهر عدة من انتشار الجائحة وما تركته من آثار عميقة وواضحة جداً تتسارع دون هوادة وخصوصاً في ظل عدم توافر شيء ملموس حتى الآن لمواجهة هذه الجائحة.

وأضاف الرئيس الأسد: وفيما يتعلق بالوضع في سورية فقد قمنا بشكل سريع وفوري بسلسلة مدروسة من الإجراءات لحماية المواطنين بما في ذلك فرض الحظر الجزئي في عموم البلاد واستجابة ووعي المواطن بالإضافة إلى التحرك السريع من قبل الدولة كان له دور رئيسي في إبطاء انتشار فيروس كورونا إلا أن هذه الإجراءات كان لها العديد من السلبيات على رأسها الجانب الاقتصادي حيث ازدادت الأعباء المعيشية على المواطن ومع اتضاح حقيقة أن جائحة كورونا ليست عابرة كان لا بد من التوجه للعودة إلى الحياة الطبيعية بغية تخفيف الضغط غير المسبوق الذي عاشه المواطن خلال هذه الفترة ولكن في ظل ضوابط تضعها الحكومة من جهة وتحمل المواطن مسؤولية حماية نفسه خلال سلوكياته اليومية من جهة أخرى.