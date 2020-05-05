شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين: "الاختيار" يقدم النموذج والقدوة ويلخص معنى التضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن مسلسل الاختيار يقدم النموذج والقدوة ويجسد البطولة ويلخص معنى التضحية التى تقدم فداء لهذا الوطن الغالي ،مضيفا: نحن في أمس الحاجة لإبرازها للأجيال القادمة ليعرفوا المعنى الحقيقي للتضحية وحب الوطن.

وأضاف عدلي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن المواطن المصري متشوق لمثل هذه الأعمال الخالدة التى تبرز الدور الوطني لأبناء هذا الوطن من الجيش والشرطة والأدوار الذي يقومون بها دفاعا وحبًا وتضحية لهذا الوطن مما يخلق حالة من الانتماء لدى الشباب مثلما فعلت أفلام ومسلسلات مثل رأفت الهجان وغيرها وكانت سببا في احداث حالة من الولاء لدى أفراد الشعب المصري وتكون هي خائن الصد لكذب هذه الجماعات الضلالية.

وأعتبر عدلي أن الدراما لا تقل أهمية عن الحروب التى تخوضها مصر مع الجماعات الإرهابية والتكفيرية لانها تظهر حقيقتهم السوداء البعيدة كل البعد عن الدين وعن الإنسانية وبالتالي تكون سببًا في حماية شباب مصر من هذه الأفكار الهدامة الظلامية التى تتبناها تلك الجماعات التكفيرية وتتاجر بها وتستخدم الاعلام كوسيلة لنشر ارهابهم الفكري.

وأردف عدلي قائلاً :"ما حدث بعد فيلم الممر والآن مع مسلسل الاختيار يدل على وعي هذا الشعب العظيم وإدراكه لما تقوم به قواتنا المسلحة والشرطة المدنية والتضحيات التى يقدمونها وهو ما نتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي من انتماء حقيقي ورد فعل يؤثر بالإيجاب على كل الأسر المصرية لدرجة أن غالبية وأكثرية الشعب المصري بل والعربي يتابع المسلسل وينتظر موعده حتى يعرف ماذا تفعل هذه الجماعات الإرهابية بمصر وجيشها ويتعرف عن قرب عن عظمة المقاتل المصري وماذا يفعل من اجل هذا الوطن".

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وطالب عدلي الدولة المصرية بالعمل على إبراز هذه البطولات وبكثرة في الأعمال الدرامية والمسرحية والغنائية لتأثيرها الشديد ولتخليد ذكرى أصحابها خاصة الأبطال الذين دفعوا حياتهم من اجل مصر الغالية ويكون قدوة ومثل لكل أبناء مصر.