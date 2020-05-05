شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الخواجة.. نقيب المحامين الـ22 عاصر 3 رؤساء وعارض مذبحة القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد الخواجة، النقيب الـ 22 للمحامين، الذى لقب بلقب نقيب النقباء أكثر من تولى منصب نقيب المحامين منذ إنشاء النقابة عام 1912، فعاصر رؤساء مصر الراحلين، جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسنى مبارك.

كانت أولى فترات تولي النقيب الراحل أحمد الخواجة منصب نقيب المحامين في 25/10/1966 إلى 5/6/1971، إضافة لفترته من 18/11/1978 إلى 23/7/1981، وكذلك من عام 1985 إلى وفاته في 22/12/1996، وتخلل الفترة الأخيرة سحب الثقة من مجلس النقابة نقيبا وأعضاء في 19 يناير 1989، ولكنه انتخب مجددا نقيبا للمحامين في الانتخابات التي تلتها مباشرة.

ولـ "الخواجة" العديد من المواقف المهمة، فرغم كونه عضوا في التنظيم الطليعي التابع للاتحاد الاشتراكي العربي بمصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إلا أنه عارض “مذبحة القضاء” التي وقعت في 31 أغسطس 1969، والتي نتج عنها إلغاء مجلس القضاء الأعلى وحل مجلس إدارة نادي القضاة.

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وفي عهد "السادات"، طالب "الخواجة" بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وإعادة مجلس القضاء الأعلى إلى الحياة من جديد، كما رفض اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، والعديد من المواقف الأخرى التي أدت في النهاية إلى اتخاذ قرار بحل مجلس النقابة المنتخب، وتعيين مجلس مؤقت، في يوليو من عام 1981 – مقال المحامون والسياسة في مصر للكاتب عمار علي حسن بجريدة البيان الإماراتية بتاريخ 21 /12/2007.