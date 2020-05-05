مسؤول أمريكي: الصين ادخرت المعدات الطبية وسط تكتمها عن وباء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس المجلس الوطني للتجارة والصناعة، بيتر نافارو، في حديث لقناة فوكس نيوز، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول تطبيق الصين التزاماتها في إطار الصفقة التجارية بشراء سلع أمريكية بمبلغ 200 مليار دولار، أنه لا يتوقع حدوث مشاكل في هذا السياق.

وأشار إلى أن "ما يمثل أهمية بالنسبة إلى الشعب الأمريكي هو الفهم بكل وضوح أن الصين كذبت وهناك أشخاصا توفوا" بسبب ذلك.

وتابع: "هناك مشكلة أكبر تكمن في أن الصين خلقت الفيروس وأخفته على مدار نحو 6 أسابيع، ما مكن هذا الفيروس من الخروج من ووهان وإصابة العالم، وخلال تلك الفترة ادخرت الصين كميات ضخمة من وسائل الحماية الشخصية، إنهم بالحقيقة مروا عبر العالم ومصوا نحو ملياري كمامة".

وأردف نافارو: "هذه القضايا أكبر من مسألة ما يمكن أم لا يمكن أن يحدث للصفقة التجارية، أعتقد أن هذا الموضوع أكبر بكثير، برأيي من المهم كشف ما كان تعرفه الصين، ما كان يعرفه حزبها الشيوعي وهل كانوا يخفون أي شيء مهم".

ووجهت إدارة ترامب، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

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وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إلا أن الاستخبارات الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الصين بالتسبب في انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا، مؤكدًا وجود أدلة قوية على نشأة الفيروس بمختبر ووهان الصيني.

وقال بومبيو، في وقت سابق اليوم، إن أدلة هائلة تكشف اندلاع الفيروس التاجي من مختبر ووهان في الصين، مشيرًا إلى إن بكين رفضت السماح للخبراء والعلماء بمعرفة ما حدث، وتعمدت التستر على الأمر.

وتقول شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، إن مسؤولو المخابرات الأمريكية، يعتقدون أن الصين ضللت العالم بشأن كورونا ولم تمدهم بالمعلومات الكافية حول الفيروس التاجي، في نفس الوقت اتخذت إجراءات كبيرو لجمع الإمدادات والمستلزمات الطبية اللازمة لمعركتها ضد الوباء.

وفقًا للشبكة الأمريكية، فإنها اطلعت على تقرير صادر عن وزارو الأمن الداخلي، يزعم أن الصين أخفت وتكتمت عن قصد حول وباء كورونا، في أوائل يناير الماصي، بينما قامت بتخزين الإمدادات الطبية عن طريق زيادة الواردات وخفض الصادرات".

وبحسب التقرير، فإن الصين سعت لخفض صادراتها من الإمدادات الطبية قبل إعلان منظمة الصحة العالمية، لمنظمة الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها التي تضم أكثر من 260 مؤسسة في أكثر من 70 بلدًا.