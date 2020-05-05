مقتل 126 ''تكفيريا'' في سيناء

قال الجيش المصري اليوم الأحد، إن 15 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات نفذها بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة، وإن 126 إرهابيا قتلوا.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان: "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية".
كما جاء في البيان أنه تم "تنفيذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا".
ويأتي هذا البيان بعد ثلاثة أيام من إعلان الجيش سقوط عشرة من أفراده بين قتيل وجريح في هجوم بالقرب من مدينة بئر العبد في شمال سيناء، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه
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