اعتراض على تويتر لتخفيض الرواتب في السعودية

صدر قرار وزاري في المملكة العربية السعودية، أول أمس، لتنظيم عقد العمل في الفترة الحالية للظرف القاهري الخاص بفيروس كورونا، بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40 % مع إمكانية إنهاء العقود.

وصدر القرار إلى موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المذكرة التفسيرية لنظام العمل السعودي المتضمنة السماح لصاحب العمل تخفيض رواتب الموظفين 40 في المائة من كامل الأجر الفعلي لمدة 6 أشهر، بما يتناسب مع ساعات العمل وإتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهري.



واعترض البعض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على القرار، حيث قال محمد المذن "تعديل قانون العمل الاهلي بما يعطي الحق لصاحب العمل بإعادة التفاوض مع العامل

على رواتبه ومميزاته مرفوض جملة وتفصيلا، هذا التعديل سوف يتسبب بإرجاعنا للخلف فيما يتعلق بحقوق العمال وسوف يتسبب في فتح ابواب الانتقاصات على العمال في القطاع الاهلي بشكل عام، ممنوع تخفيض الرواتب".طارق الفارس "تحت مسمى أزمات هو مصطلح عام، ومصطلح مطلق، وأزمة اقتصادية وأزمة صحية، وأزمة سياسية وإعبث كما تشاء ياتاجر وسندعمك بقانون يبرئ ساحتك بالبطش بالعمالة الوطنية وممنوع تخفيض الرواتب".فالح عبد الله دون "كيف للحكومه أن تمرر قانون بمشروع للقطاع الأهلي الي المفروض ان كوادره وانتاجيته تتمثل بشباب كويتين بنسبة ٨٥٪ للخفض من مرتباتهم ومميزاتهم الي كفلها لهم القانون ..في نفس الوقت الي الكويتي يشتغل ويكافح في أزمة كورونا والحكومه يعطيها العافيه تبي تنتقص من حقوقنا".يوسف دون "اي تعديل على القانون الاهلي او النفطي ينتقص من حقوق العمال مرفوض في هذي الضروف او غيرها".فاطمة درويش قالت "اصبح واضح جدا حرص الدوله على مصالح التجار اكثر من حرصها على مصلحه العماله في هذه الازمة اللي اكشفتلنا الكثير من الأمور".ثامر العنزي كتب "التشريعات و القوانين المترنحة و الغير مدروسة اللي تمس حقوق الموظفين تبيّن ضعف السلطة التشريعية، مصالح الدولة و الذود عن المال العام و محاسبة أصحاب المناقصات اللي أضرّت بالبنيّة التحتية و استنزفت أموال الشعب أولى بالمناقشة في جلساتكم".