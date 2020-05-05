الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراض 3 تريليونات دولار

قالت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين، إنها تخطط لاقتراض حوالي 3 تريليونات دولار في الربع الثاني من 2020، وهو رقم قياسي لأي ربع سنة، في حين تعمل الحكومة على تخطي تداعيات كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان أنها ستقترض 2.999 تريليون

دولار في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو.

وقال مسؤول بارز بالوزارة "هذا أكبر مما نفعله في العادة في عام".

وبلغ صافي الاقتراض في العام المالي السابق، على سبيل المثال، 1.28 تريليون دولار.

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وقالت الخزانة إنها تتوقع اقتراض 677 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.

وكانت اقترضت 477 مليار دولار عبر أسواق الائتمان في الأشهر الثلاثة من يناير إلى نهاية مارس.

وستعلن الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء تفاصيل إضافية لإعادة التمويل الفصلي، علما أن الخزانة قالت في فبراير إنها ستعلن عن تفاصيل سندات جديدة مقترحة لأجل 20 عاما في مايو.