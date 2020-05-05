لهذا السبب عباس يعلن حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ بتاريخ 5 مايو 2020 ولمدة ثلاثين يوما، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وجاء إعلان حالة طوارئ لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

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وأوصت الحكومة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس، بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، الاثنين، إن التوصية جاءت بعد اجتماع للجنة الطوارئ، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، التي

رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وفي المقابل، قال اشتية إن الحكومة "ستسمح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية".

وكانت فلسطين قد أعلنت حالة الطوارئ في الـ3 من مارس الماضي، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.