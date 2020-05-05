العراق يسجل 50 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس لـ 2346 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم فحص 4324 نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 107 آلاف و586.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات لـ98.. كما بلغت حالات التعافي 1544، بعد تسجيل 54 حالة شفاء جديدة.

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وأعلنت دائرة صحة البصرة أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى قضاء الهارثة شمالى المحافظة بلغت أكثر من ١٣٠ إصابة.



وذكر إعلام الدائرة - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن اجتماعًا عقد لخلية

الأزمة بقضاء الهارثة بحضور مدير عام صحة المحافظة الدكتور عباس التميمي وقائم مقام القضاء نذير الشاوي ومدير شرطة الهارثة والدكتور محمد الوافي مدير قطاع الهارثة الصحي، نوقشت فيه عدد الإصابات المسجلة في القضاء نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية وحظر التجوال حيث بلغت أكثر من ١٣٠ إصابة موزعة على مناطق متفرقة بالقضاء، وتم التأكيد على ضرورة التشديد في تنفيذ تعليمات الدائرة بهدف التقليل بإعداد الإصابات وذلك من خلال الغلق التام للمناطق المصابة التي تعتبر بؤرة الوباء.