الجيش المصري: بسطنا السيطرة على كامل سيناء

أكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أن قوات الجيش حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الأرض بفرض السيطرة الأمنية بالكامل في شمال سيناء، وعودة الحياة لطبيعتها.وأضاف الرفاعي في تصريحات صحفية، أمس، أن القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة على الأرض، سواء في شمال سيناء أو تأمين السواحل والحدود، كما تقوم حاليا بأنشطتها لرفع الكفاءة القتالية والاستعداد الكامل، ومواصلة نجاحاتها في المشروعات التنموية في سيناء، وتغير شكلها عما قبل.

سيطرة أمنية

وبين أن أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة لن تذهب هباء، وأن هناك سيطرة أمنية في شمال سيناء، وتابع «سندحر الإرهاب تماما من شمال ووسط سيناء، وتنفيذ مشروعات تنموية قوية في جميع المجالات المختلفة.. وهناك أكثر من ألفي كيلومتر من الطرق بجانب المستشفيات وصرف صحي، ومشروعات بتكلفة مالية تصل لـ600 مليار جنيه حاليا».

تطهير وتعقيم

كما تحدث العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عن استعدادات القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة خطر فيروس كورونا، لافتا إلى استمرار تطهير وتعقيم المؤسسات الرسمية والميادين في معظم المحافظات المصرية، مع توزيع الماسكات الطبية على المواطنين، وتابع «تم توفير سلع غذائية ومواد تعقيم ومطهرة وإنتاج كمامات طبية بمعدل 100 ألف كمامة في اليوم، مع مضاعفة هذا الرقم».