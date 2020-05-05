سيطرة أمنية
وبين أن أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة لن تذهب هباء، وأن هناك سيطرة أمنية في شمال سيناء، وتابع «سندحر الإرهاب تماما من شمال ووسط سيناء، وتنفيذ مشروعات تنموية قوية في جميع المجالات المختلفة.. وهناك أكثر من ألفي كيلومتر من الطرق بجانب المستشفيات وصرف صحي، ومشروعات بتكلفة مالية تصل لـ600 مليار جنيه حاليا».
تطهير وتعقيم
كما تحدث العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عن استعدادات القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة خطر فيروس كورونا، لافتا إلى استمرار تطهير وتعقيم المؤسسات الرسمية والميادين في معظم المحافظات المصرية، مع توزيع الماسكات الطبية على المواطنين، وتابع «تم توفير سلع غذائية ومواد تعقيم ومطهرة وإنتاج كمامات طبية بمعدل 100 ألف كمامة في اليوم، مع مضاعفة هذا الرقم».
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري: بسطنا السيطرة على كامل سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.