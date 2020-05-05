خلافات الكتل السياسية تعرقل تشكيل الحكومة العراقية

عرقلت خلافات الكتل السياسية العراقية وصراعها حول المحاصصة والمناصب الوزارية، إلى جانب الخلافات الحادة بين المركز والإقليم، وضغوط الميليشيات والفصائل الموالية لإيران، ميلاد حكومة رئيس الوزراء المكلف، فيما حذر سياسيون من أن العراق يقف على حافة الهاوية.

8 مرشحين

كشف تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجود خلافات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حول 7 - 8 مرشحين للوزارات، لافتاً إلى أن بعض القوى السياسية انسحبت من المشاركة في حوارات تشكيل حكومة الكاظمي، كدولة القانون والوطنية والتركمان والمسيحيين، فيما لم توضح بعض الكتل الكردية موقفها تجاه التشكيل الحكومي.

حافة هاوية

ونقلت مصادر محلية عن النائب عن التحالف رياض المسعودي القول إن رئيس مجلس النواب وجه دعوة لنواب المحافظات والإقليم للحضور إلى بغداد، لضمان عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي خلال اليومين المقبلين، مع أن الكاظمي لم يرسل لحد الآن أسماء الكابينة الوزارية إلى رئاسة مجلس النواب مصحوبة بالسير الذاتية للمرشحين.

9 أيام متبقية

وأضاف المسعودي أن الكاظمي أمام تحد مع الوقت، وأن المدة الدستورية المتبقية له قصيرة جدا، وعليه التفاهم مع الكتل السياسية وإقناعها بالحضور إلى الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، خلال اليومين المقبلين أو الفترة المتبقية له التي تنتهي يوم 9 مايو الحالي. من جانبه، حذر القيادي في تيار الحكمة الوطني فادي الشمري أمس من أن العراق يسير على حافة الهاوية، وأن تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات مطلقة وبدعم شعبي وسياسي ضرورة وطنية ملحة بعيداً عن المزاجات الخاصة والحسابات المصلحية، لافتاً إلى أن ستة كتل سياسية تستعد للتصويت لصالح تمرير حكومة مصطفى الكاظمي.

خلافات

على الصعيد نفسه، أكد عضو كتلة تيار الحكمة النيابية أسعد المرشدي أن الخلافات السياسية ما تزال العائق الرئيس أمام تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وقال المرشدي إن «أبرز عائق يقف بوجه تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هو نقطة الخلاف الحادة بين المركز والإقليم، ومارافقها مؤخرا من قطع رواتب موظفي كردستان». وأضاف أن «الخلافات بين المركز والإقليم أخذت منحى آخر خلال الفترة الماضية بعد شكاوى ضد وزير المالية الحالي من قبل مجموعة من النواب بسبب عمليات صرف الأموال غير القانونية والمخالفة لبنود الموازنة من قبله إلى كردستان».

موقف المالكي

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من جهته، جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تصريح صحفي أمس موقف ائتلافه بعدم التصويت على كابينة المكلف الكاظمي الوزارية، لافتاً إلى أن المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب العراقي، والتصدي بحزم وإرادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة.

مشاورات

ونقلت مواقع محلية عن رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان القول إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواصل مشاوراته لاستبدال بعض المرشحين، مبيناً أن الكتل السياسية سبق وأن اتفقت مع الكاظمي على تفويض المرشح باختيار كابينته بعيداً عن المحاصصة، على أن تتوفر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذه المعايير على الجميع.

لماذا تأخرت حكومة الكاظمي

خلافات الكتل حول مرشحي بعض الوزارات

نقطة الخلاف الحادة بين المركز والإقليم

صعوبة تشكيل حكومة مستقلة

ائتلاف المالكي يرفض تمرير حكومة الكاظمي

الكتل الكردية لم تحسم موقفها تجاه التشكيل