الجيش اليمني يصد هجمات حوثية ويصرع قيادات

مصرع قيادي
وقالت مصادر ميدانية إن قياديا حوثيا لقي مصرعه بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية في جبهة الوهبية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن. ووفقا للمصدر الذي أكد أن القيادي الحوثي حسين ضيف الله الريامي وآخرين من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم في جبهة الوهبية بمحافظة البيضاء، لافتا إلى أن صرعى الحوثي لقوا مصرعهم بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية في مواجهات عنيفة دامت ساعات.
انتهاكات الحوثي
على صعيد آخر، دعا التحالف اليمني إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد» ميليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة فاقدة الأهلية والولاية، بحق أربعة صحفيين منهم، بناء على اتهامات ملفقة. جاء ذلك في بيان أصدره تحالف رصد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيرا إلى أن اليمن يقبع في المرتبة الـ168 على مستوى العالم حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة، منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014.
إغلاق الصحف
وأكد البيان، أن ميليشيا الحوثي عمدت فور استيلائها على السلطة إلى اقتحام العديد من مكاتب الصحف ووسائل الإعلام وقامت بإغلاقها ونهبها والاستيلاء عليها وفصل العديد من الصحفيين، كما استخدمت العديد منهم كدروع بشرية في أماكن ذات استخدامات عسكرية مما نجم عنه استشهاد عدد منهم، فيما لا تزال تحتجز وتخفي العديد من الصحفيين وموظفي عدد من وسائل الإعلام وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون حتى اللحظة. وأضاف «شنت ميليشيات الحوثي حملات تشويه ضد الصحفيين المعارضين لسياساتها أو من يرفضون التعاون معها، وأصدرت قوائم سوداء بحق الصحفيين الذين تمكنوا من مغادرة المحافظات التي تسيطر عليها»، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين وذويهم، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم دون قيد أو شرط، والكف عن ملاحقة جميع الصحفيين والإعلاميين، والامتناع عن شن حملات تحريض وكراهية ضدهم.
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