انتزاع 7 آلاف لغم زرعها الحوثي في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال أبريل الماضي، من انتزاع 7162 لغما منها 106 ألغام مضادة للأفراد، و1402 لغم مضاد للدبابات و5617 ذخيرة غير متفجرة، و37 عبوة ناسفة.

خبرات مستدامة

بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 163183 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

مساعدات لمأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 2000 كرتون من التمور للنازحين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، استفاد منها 2000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

تمور لحضرموت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2000 كرتون من التمور على النازحين والأسر الأشد فقرا في مديرية المكلا في محافظة حضرموت، استفاد منها 12000 فرد.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

مسام خلال أبريل

7162 لغما

106 ألغام مضادة للأفراد

1402 لغم مضاد للدبابات

5617 ذخيرة غير متفجرة

37 عبوة ناسفة