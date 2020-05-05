180 مهاجرا يصلون صقلية

يتوقع أن يصل نحو 180 مهاجرا عبر البحر إلى الأراضي الإيطالية بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي على متن عبارة قبالة ميناء باليرمو في صقلية.

وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز: إن العبارة روباتينو التي قضى المهاجرون الأسبوعين الماضيين على متنها، تدخل الميناء. وكانت العبارة استقبلت 146 شخصا، كان قد تم إنقاذهم قبالة ليبيا في 17 أبريل الماضي، بواسطة سفينة الإغاثة «الان كردي» بينما وصل بعد يومين إلى العبارة 34 شخصا آخرين على متن «أيتا ماري»، وهي سفينة إنقاذ أخرى.