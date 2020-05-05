من هرجيسا إلى بربرة.. كيف تعيش أرض الصومال أجواء رمضان؟

لم تكن الزيارة التي قمت بها العام الماضي الي دولة صوماليلاند زيارة عادية إذ تزامنت مع شهر رمضان المبارك، لتكشف جانب خفي عما تعيشه تلك البقعة العربية في هذا الشهر خاصة مدنها الكبرى هرجيسا وبربرة وتعد الأخيرة جوهرة خليج عدن وقلبه.النابض

مأدبة الإقطار

تجلس علي طرف المائدة منتظرا الإفطار في مدينة بربرة لتجد حولك العديد من الاكواب مختلفة الألوان منها ما يحتوي على فاكهة البابايا والبرتقال، غير التمور المقدمة في أطباق التمور المختلفة، وهناك ضيوف لا تغيب عن المائدة أبرزها السمبوسة التي من النادر أن تقدم لك مثيلتها بنفس الجودة في أي بقعة أخرى من الوطن والحبحب أو ما يسمى في مصر البطيخ.

وتجد علي رأس المائدة الحبحب باشكال مختلفة غصيرا ومقطع شرائح لا يخلو طريق ولا سوق من أكثر من بائع له فهو من الوجيات المحببة لشعب صوماليلاند، فلا يغيب عنك في الإفطار والسحور، تتميز البلاد أنه هناك وجبتان لا يفصلهما سوي ساعة هما الإفطار والعشاء فالافطار تكون وجبة خفيفة مكونة من البلح والعصائر الطازجة من الفواكه،ياتي بعدها العشاء من الأرز واللحوم أو الأسماك وهي تختلف وتتنوع حسب المكان وحسب الطلب، ولعل الاسماك تأخذ دور البطولة في بربرة.

"عادات وتقاليد الصوماليين في رمضان ما تختلف عن العرب كثيرًا" بتلك الكلمات وصفت مريم روبلية، القيادية بحزب أوعيد الحزب الحاكم في صوماليلاند وابنة مدينة بربرة، عادات وتقاليد رمضان في المدينة، مبينة أنه كانت العادات والتقاليد القديمة كانوا يستقبلون رمضان بنشيد، مرحب مرحب يا رمضان يا مرحب بيك يا رمضان مصحوبًا بكلمات باللغة الصومالية وتعني الشياطين مسحوبه.

الذكر

وأكدت روبليه لـ"الخليج 365"، ان المعلم الرمضاني الثاني يتعلق بأن المجمتع في أرض الصومال أغلبية سكانه ينتمون إلى صوفية الشافيا، حيث يقومون بشيئ يسمى بـ"الذكر" يكون فيه النساء منين عن الرجال لحالهم هناك شئ اسمه الدكر، وهو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، تحتلف عن التصوف العرب والأتراك ففيما بين المغرب والعشاء، يقوم سكان بربرة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي ال بيته والمدح فيهم

السحور التقليدي

كشفت القيادية بحزب أوعيد الحزب الحاكم في صوماليلاند أن وجبة القمح الشهيرة المسماة عند المصريين "بليلة" تعتبر أهم اكله في رمضان غلى وجبة السحور وتناقلها السكان من أجيال الي أجيال، مشيرة إلى أنه في أقاليم أخرى مثل أودال، يوجد الشوربة والسمبوسة والخميرة والفواكة والشاي في الافطار، بينما الأكلات الثقيلة مثل مصل الرز او المعكرونة واللحمة أو الخبز الصومالي اللحوح مع المرق واللحم في العشاء بعد صلاة التراويح، وغالبا نوع الشعير او الرز الأبيص وحليب العيران في السحور، وهو في أودال من الأبقار بينما في الشرق يكون العيران من لبن الإبل.

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كورونا

وأردفت روبلية، لوجود تشابه كثير من العادات والتقاليد في أرض الصومال مع باقي الأقطار العربية مثل إفطار صائم، وأن تجمتع العائلة والأصدقاء، في جمعة مثلا وتفطر في بيت كبير العائلة.

وأشارت إلى أنه رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية إلا أن بعض مساجد صوماليلاند تقيم الترويح ولكن معظم الناس ما تروح، وتلك المساجد مفتوحة بسبب قوة ونفوذ السلفيين في بعض المناطق

أقاليم مختلفة

"في رمضان الصوماليين بيطبخون كتيرَا" بتلك الكلمات يصف عبد الرازق سليمان، الناشط الصوماليلاندي حال بلاده في رمضان، مشيرًا إلى أن أبناء صوماليلاند لهم عادات معينة مع الطعام ومنها يتبادلوا الاكلات، يعني كل واحد يعطي لجاره قسما من الأفطار الذي يحتوي على أكلات متنوعه مثل السمبوسة، الخميره، اللبنية، بينما الجندي المجهول في السحور يجب أن يحضر "السرين" أو ما يسمى بالخليج "الهريسة" مع اللبن والسمنة والسكر.

وأوضح الناشط الصومالي لاندي لـ"الخليج 365" بعض الأشياء التي تختلف فيها أقاليم بلاده، فمثلًا العاصمة هرجيسة وغربها بما انهم فلاحين عندهم البقوليات مهمة وكذلك القمح وما تلى ذلك، أما في بربرة فهي مدينة ساحلية لذلك أكلات السمك المتنوعه تلعب دور كبير، في برعو ذات الطابع البدوي أكلات اللحم مشهورة خاصة لحم الجمل.

