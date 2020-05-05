كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا.. ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو: إن "عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بواقع 52 شخصاً"، لافتاً إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وأضاف المركز: أن "الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 816 شخصا، بعد أن كانت 764 في الإحصائية السابقة".

ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع حاد لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37، وفي 2 مايو 34، وفي 3 مايو 35.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 74401 حالة إصابة، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح يوم أمس الأحد 145268 حالة، بينها 1356 وفاة و18095 حالة شفاء.

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