كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا.. ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو: إن "عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بواقع 52 شخصاً"، لافتاً إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.
وأضاف المركز: أن "الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 816 شخصا، بعد أن كانت 764 في الإحصائية السابقة".
ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع حاد لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 30 أبريل 47، وفي 1 مايو 37، وفي 2 مايو 34، وفي 3 مايو 35.
وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 74401 حالة إصابة، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح يوم أمس الأحد 145268 حالة، بينها 1356 وفاة و18095 حالة شفاء.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 251 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,179 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.