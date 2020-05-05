كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي فوق حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مصدر أمني رفيع المستوى: إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت في هذه الأثناء لأهداف معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف حلب الشرقي".
وأضاف المصدر: "عدد من الصواريخ مصدرها طائرات حربية معادية من خارج الحدود استهدفت عددا من المواقع العسكرية السورية بينها "البحوث العلمية- معامل الدفاع" بريف حلب الشرقي وتم إسقاط عدد منها".
وأشار إلى أن "العمل جار حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان ولا معلومات عن وقوع أي أضرار بشرية حتى اللحظة".
وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادرة غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية.
وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريا في سوريا.