شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجّل 1719 حالة وفاة جديدة نتيجة كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:42 صباحًا, 5 مايو 2020 م المناطق - الرياض سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 29,763 إصابة مؤكدة و 1,719 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,152,372 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 67,456 حالة وفاة.

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