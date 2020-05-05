شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يعلن الطوارئ لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين في الأراضي الفلسطينية. Advertisements كانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد أعلنت أمس الإثنين تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس في محافظة الخليل. وأضافت أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا بين الفلسطينيين ارتفع إلى 532 إصابة. وسُجلت أربع حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار الوباء في مارس آذار منها حالتان في القدس.

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