مقتل جندي فرنسي في عملية عسكرية بمالي

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/5/5 02:01 ص بتوقيت أبوظبي
قالت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، إن جنديا من الفيلق الفرنسي لقي حتفه في إحدى العمليات العسكرية بمالي.
وأعلنت باريس أن الجندي لقي حتفه خلال عملية مداهمة ضد جماعات مسلحة في مالي دون أن تذكر تفاصيل أخرى.
وجاء مقتل الجندي بعد ثلاثة أيام من وفاة جندي آخر من نفس الفيلق في مستشفى عسكري قرب باريس بعد إصابته بجروح خلال انفجار في مالي الأسبوع الماضي.
وهناك 5100 جندي فرنسي في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي، لكن الوضع الأمني تدهور تدريجيا منذ تدخلها في 2013 لمنع تقدم الإرهابيين إلى باماكو عاصمة مالي.
ولقي 13 جنديا فرنسيا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر في مالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في أسوأ خسارة بشرية تكبدتها فرنسا في صفوف قواتها في حادث منفرد منذ أكثر من 30 عاما.
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