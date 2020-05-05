"ديوان المحاسبة" الليبي يتهم مليشيا الوفاق باختطاف مسؤول رفيع

استنكر ديوان المحاسبة الليبي اختطاف مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غير الدستورية، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية في طرابلس رضا قرقاب.

وقال الديوان في بيان، اليوم الإثنين، إن قرقاب تعرض للاختطاف والاختفاء القسري من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا، وذلك لمنعه من الرقابة على بعض معاملات الوزارة المالية وحساباتها المصرفية.

وتابع البيان أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون، وتعد انتهاكا صارخا لحصانته قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

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وأكد الديوان أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما دعا إلى سرعة الإفراج عن قرقاب دون أي قيد أو شرط.

ومنذ مطلع العام الجاري اشتعلت أزمة بين المؤسسات المالية الليبية في حكومة السراج؛ بسبب امتناع البنك المركزي عن صرف رواتب العاملين، أطرافها البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة.



وتنفق حكومة الوفاق على جلب المرتزقة السوريين من عفرين وإدلب، وتمنح كل مرتزق يقاتل في صفوف مليشياتها 2000 دولار شهريا، مما أثار غضب الليبيين الذين يعانون في طرابلس من فقر الخدمات وتأخر الرواتب، وتسببت هذه الصراعات في تعطيل اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020.