شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: ألمانيا قد تعيد فتح المتاجر الكبيرة والمدارس فى 11 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020 قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الاثنين إن رئاسة الوزراء فى الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا خلال اتصال هاتفى مع المستشارة أنجيلا ميركل يوم الأربعاء.

وقال المصدران إن من المتوقع أن تعطى رئاسة الوزراء فى الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الضخمة باستئناف نشاطها ربما ابتداء من 11 مايو. وأضافا أن الولايات ستوافق أيضا على استئناف المدارس فى كل المستويات تدريجيا على الرغم من أنه لن يتم السماح لمعظم الأطفال بالذهاب إلى المدارس إلا من خلال التناوب وليس على أساس يومي.

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