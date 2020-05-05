مجلس الوزراء يتحدث عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال عيد الفطر

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، عن الإجراءات التي سيتم اتخذاها خلال عيد الفطر المبارك.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية "العربية الحدث" اليوم الإثنين، إن الحديث عن الوضع في عيد الفطر المبارك سابق لآوانه الآن، موضحاً أنه سيؤخذ وقتها في الاعتبار الأوضاع الخاصة بالوباء في مصر حتى قبل العيد بيومين.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه من السابق لأوانه التحدث عن فتح مجالات في عيد الفطر، وأن ما سيحكم ذلك هو منحنى الإصابات وسلوكيات الجماهير.

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وأضاف سعد : "لدينا عدة تصورات للتعامل مع الأمر لكن القرار في النهاية سيحكمه الوضع الوبائي قبل العيد".

ووجه المتحدث رسالة للمواطنين: "قد لايتم رفع حظر التجوال في عيد الفطر المبارك في حال استمرار تصاعد الإصابات والقفزات المستمرة مثلما حدث يومي الجمعة الإثنين وإستمرار السلوكيات غير المنضبطة.

وتابع: "لو عاوزنا نخفف ساعدونا بالسلوك المنضبط لأننا لن نرفع القيود والإصابات ترتفع"، مشيراً إلى أن منطق قرارات مجلس الوزراء يحكمه الوضع الوبائي على الأرض وليس بمنطق يحكمه الهوى.

وأضاف سعد أن فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والشواطيء سيتم مراجعته وتقييمه في نهاية رمضان وستظل القرارات محكومة بالوضع الوبائي أيضاً.