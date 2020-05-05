شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق لم تشهد الشبكات المتواجدة بها إحلال وتجديد منذ سنوات ومنها على سبيل المثال منطقة جنوب القاهرة.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عمل حصر شامل لكافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم وضع آلية وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لها لعمليات التطوير وفقا للحاجة الضرورية، على أن يكون هناك أولويات فى التنفيذ، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المنتفعين بهذه الشبكات.

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وأكد عضو اللجنة، أن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى يساهم أيضا بشكل كبير فى تقليل نسبة الفاقد من مياه الشرب، وهذا يأتى تمشيا مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وخطة ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لرفع المعاناة عن المواطنين، خاصة وأن عدم إجراء إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب يؤدي إلى انقطاع المياه نتيجة تهالك الشبكات وانفجارها مما يؤثر على الخدمة المقدمة.

وكان المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أعلن أن الشركة نجحت خلال هذا العام فى حل ظاهرة ضعف المياه بالمناطق الساخنة بـ3 مراكز بمحافظة المنيا بقيمة 16 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد أو المد والتدعيم بمراكز أبوقرقاص ومطاى وبنى مزار، وذلك فى إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.