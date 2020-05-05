شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عدد المخالطين لمصابى كورونا الذين يتابعهم الطب الوقائى نحو 900 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن عدد المخالطين لمصابى فيروس كورونا سواء المباشرين وغير المباشرين، الذين يتم متابعتهم من جانب قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بلغ أكثر من 900 ألف مواطن، مؤكدا أن الأرقام التى تعلنها الوزارة بخصوص عدد الإصابات صحيحة ودقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، لمتابعة آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا.

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وأكد مساعد وزير الصحة، أنه يوجد اهتماما كبيرا بحماية ودعم الأطقم الطبية، قائلا: "رئيس الجمهورية يولى اهتمام كبير بالأطقم الطبية، وحاليا يطلق علينا الجيش الأبيض، وهذا شرف لنا، ويعطى دفعة معنوية تحفز الأطقم الطبية فى مواجهة هذا الوباء".

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الوزارة تنتهج الوضوح والشفافية في مواجهتها لجائحة فيروس كورونا وتعاملها مع الأزمة، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر من أعلي نسب الشفاء في العالم، وذلك أمر يضاف لمكتسبات الدولة المصرية.