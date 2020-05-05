شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بسام فليفل يطالب تكثيف الحملات على الأسواق لمنع الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار بعض السلع والخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة دون مبرر، خاصة وأن المخزون من جميع هذه السلع آمن ولا يوجد أزمة فى هذه المنتجات.

وطالب عضو مجلس النواب، التصدى بكل حزم وقوة لكل التجار الجشعين الذين يحتكرون السلع ويقومون برفع الأسعار مستغلين الأزمات، على ان يتم شن مزيد من الحملات على المحال العامة وعلى الأسواق لمنع هذه الظاهرة والقضاء على فكرة استغلال الأزمات فى رفع الأسعار بعد احتكار السلع الاستراتيجية.

وأكد عضو البرلمان، أن ثقافة المواطن عليها جزء كبير فى التصدى لهذه الظاهرة، ففي الأزمة الجارية الخاصة بفيروس كورونا على الرغم من خروج المسؤولين والحديث عن وجود مخزون استراتيجي آمن من كافة السلع الغذائية إلا أن هناك حالة من التكالب على شراء السلع نتج عنها احتكار بعضها ورفع الأسعار بشكل كبير وحتى مع تشديد الرقابة على الأسواق إلا أن الأسعار قفزت قفزة كبيرة نتيجة التكالب والاحتكار.

وشدد فليفل، على ضرورة أن تكون هناك خطة من قبل الحكومة للتعامل مع الأزمات، سواء من خلال زيادة منافذ بيع السلع، وأن تكون موزعة بشكل يغطى جميع أنحاء الجمهورية وعدم تكدسها فى مناطق بعيهنا، بالإضافة لشن حملات على الأسواق، وتغليظ عقوبة الاحتكار، ومخاطبة المواطن لزيادة الوعى وعدم التكالب على السلع خاصة فى وقت الأزمات.