شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 302 من المصريين العالقين بواشنطن خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى وصول رحلة استثنائية صباح غدا الثلاثاء، من العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية، إلى مطار مرسى علم، تنظمها شركة "مصر للطيران" لإعادة المصريين العالقين، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.
وأضافت المصادر أن الرحلة من المقرر أن تصل في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء في تمام الساعة 07:00 صباحا وتقل 302 راكبًا مصريا، وفور وصول الرحلة إلى مطار مرسى علم من المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج.
وسيرت وزارة الطيران المدنى، قرابة 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 302 من المصريين العالقين بواشنطن خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.