شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الترع، وما يترتب على هذه المشكلة من تهديد بعض المحاصيل بالهلاك نتيجة عدم توافر مياه للرى، وضرورة أن يكون هناك آليات لتوزيع المقننات المائية داخل المحافظات.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن عدم وصول المياه لنهايات الترع نتيجة العديد من الأسباب منها على سبيل المثال عدم توافر المقننات المائية اللازمة، أو عدم توزيعها بشكل متوازن وفقا للمساحة المزروعة وأنواع المحاصيل الزراعية، أو عدم تطهير القنوات المائية، بالإضافة لتحول بعض المجاري المائية لمقالب قمامة نتيجة إلقاء القمامة بها.

واكد عضو اللجنة، أن مشروع تبطين الترع والمجارى والقنوات المائية وتغطية الترع والمصارف سيساهم بشكل كبير فى وصول المياه لنهايات الترع، وفى نفس الوقت القضاء على أزمة النهايات، بالإضافة لتوفير المياه لرى مزيد من الأراضى خاصة وأن هذه المشروع يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد الاستهلاك وفى نفس الوقت تقليل نسبة بخار المياه.

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وشدد عضو لجنة الزراعة والرى، على أهمية وضع جدول زمنى للانتهاء من عملية تطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية، التحول للري الحديث، خاصة فى الأراضى القديمة، لافتا إلى أن العالم كله يتجه للاعتماد على الوسائل الحديثة فى الرى للعديد من المميزات أبرزها توفير مزيد من كميات المياه لزيادة الرقعة الزراعية ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.