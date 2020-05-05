شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحصر الطرق الداخلية المتهالكة وإدراجها بالخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن رصف الطرق الداخلية وأعمال الإنارة، وآليات تنفيذ ذلك فى الخطة الاستثمارية الجديدة، بالموازنة العامة للعام المالى الجديد، مؤكدا أن منظومة الطرق الداخلية من أبرز الملفات التى تتطلب الاهتمام لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الطرق الداخلية وأعمال الإنارة، من الخدمات الحيوية التى تستوجب أن يكون هناك مراجعة بشكل دورى لها، لما لها من ارتباط مباشر بالمواطنين فى الحياة اليومية، وأنها بمثابة ترجمة لاهتمام الدولة بالبنية التحتية وملف الرعاية الاجتماعية، التى تبدأ من توفير طريق ممهد صالح وإنارة فى مختلف القرى والمدن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن شبكة الطرق ومنظومة النقل شهدت اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك بشكل واضح على الخدمة، وعلى التدفقات الاقتصادية والاستثمارية فى المحافظات المختلفة، خاصة وأن شبكة الطرق من أولى خطوات الاستثمار فى بعض المناطق، وعلى الجانب المقابل لابد أن تشهد منظومة الطرق الداخلية اهتماما كبيرا لا يقل عن الطرق العامة والرئيسية، لتحسين مستوى الخدمة، على أن يكون هناك حصر شامل بكافة الطرق المتهالكة ومن ثم يتم البدء فى إعادة تأهيلها سريعا، وأن تكون هناك أولوية فى التنفيذ.

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ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.